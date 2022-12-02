Валерий Кечинов: Германия заслужила вылет с чемпионата мира
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Конечно, Германия заслужила вылет с чемпионата мира: нет результата и побед. Вчера они сыграли неплохо, но надо было начинать ещё в игре с Японией — этим матчем Германия определила для себя невыход из группы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Национальная команда Германии оказалась на третьей строчке в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, из-за чего не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Сборная Германии пропустит игры на вылет на втором мировом первенстве подряд. На чемпионате мира 2018 года в России немцы заняли четвёртое место в группе.
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