Стало известно, почему УЕФА начал расследование в отношении «Ювентуса»

Недавно прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшим руководителям «Ювентуса», а УЕФА начал расследование в отношении клуба на почве подозрений в финансовых махинациях. Как информирует Il Fatto Quotidiano, в период пандемии коронавируса «Ювентус» тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично клуб объявил, что футболисты временно отказались от денег.

По сведениям источника, туринский клуб тайно выплатил 17 игрокам около € 60 млн. Несмотря на публичное заявление о том, что футболисты отказались от окладов, руководство «Юве» заключило с игроками тайные соглашения о выплате больших сумм.

Отмечается, что «Ювентус» и все фигуранты данного дела могут понести весьма серьёзное наказание. В связи с этим руководство клуба во главе с Андреа Аньелли и Павлом Недведом недавно подало в отставку.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира. Видео: