Сергей Кирьяков считает, что Германия не заслужила вылет с ЧМ-2022

Экс футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.
«Сборная Германия не заслужила вылет с чемпионата мира, но таков футбол. Всё решила первая игра: в матче с Японией нужно было забивать второй. Нельзя было терять концентрацию. Мы видим, как всё быстро оборачивается против тебя. Как раз это и произошло с немцами.
С Испанией собрались и была совсем другая команда: знали, что нужно делать. Тогда чуть не повезло. В третьем матче проявили характер, переломив ход игры. Но было поздно: всё было упущено в первой игре — за это и поплатились. Прежде всего жалко Нойера и Мюллера — это те люди, которые вряд ли уже будут на следующем чемпионате мира. У Германии действительно сильные футболисты… Жалко их», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 декабря 2022
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:35
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:35
-
16:21
-
16:13
-
15:54
-
15:47
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:51