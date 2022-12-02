Игорь Шалимов высказался об обвинениях в адрес Испании после проигрыша Японии на ЧМ-2022
Поделиться
Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о том, что сборная Испании могла намеренно выбирать соперника в 1/8 финала чемпионата мира. Испанцы проиграли японцам в матче 3-го тура группового этапа со счётом 1:2. В 1/8 финала команда Испании встретится с Марокко, а сборная Японии сыграет с Хорватией.
«Некоторые считают, что Испания специально проиграла Японии для более лёгкой сетки? Испания может и Марокко проиграть. Но так не делается. Подобные истории в футболе были, но они заканчивались очень плохо. Я думаю, что Испания точно не занималась такими вещами», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Второй гол японцы забили после спорного эпизода с выходом мяча за пределы поля.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:35
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
17:00
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:35
-
16:21
-
16:13
-
15:54
Партнерский контент