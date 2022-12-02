Игорь Шалимов высказался об обвинениях в адрес Испании после проигрыша Японии на ЧМ-2022

Экс-тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о том, что сборная Испании могла намеренно выбирать соперника в 1/8 финала чемпионата мира. Испанцы проиграли японцам в матче 3-го тура группового этапа со счётом 1:2. В 1/8 финала команда Испании встретится с Марокко, а сборная Японии сыграет с Хорватией.

«Некоторые считают, что Испания специально проиграла Японии для более лёгкой сетки? Испания может и Марокко проиграть. Но так не делается. Подобные истории в футболе были, но они заканчивались очень плохо. Я думаю, что Испания точно не занималась такими вещами», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Второй гол японцы забили после спорного эпизода с выходом мяча за пределы поля.