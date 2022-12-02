Все команды-участницы чемпионата мира отметились забитыми мячами

Сборная Уругвая в матче 3-го тура чемпионата мира забила два гола в ворота национальной команды Ганы. Южноамериканцы стали последней командой, которой удалось забить на мировом первенстве.

Все остальные участники мундиаля уже забивали. Лучшие команды по количеству забитых мячей — сборные Испании и Англии. Команды Луиса Энрике и Гарета Саутгейта забили на двоих 18 голов в трёх матчах, каждая из сборных отличилась девять раз. Всего по одному голу забили национальные команды Уэльса, Дании, Бельгии, Катара и Швейцарии. Самой пропускающей командой стала Коста-Рика. Ворота Кейлора Наваса соперники поразили 11 раз.

Единственной командой, которая не пропустила голов на момент написания этой новости, является сборная Бразилии. Пентакампеоны в двух матчах забили три гола.