Отец Неймара надеется на возвращение футболиста к финалу ЧМ-2022

Отец 30-летнего нападающего сборной Бразилии высказал предположение о сроках возвращения Неймара на поле.

«Я думаю, что Неймар вернется на поле к финалу и сделает всё возможное, чтобы помочь своим партнёрам по команде выиграть соревнование. Самое главное, что он может вернуться на поле в своей пиковой форме. Все знают, что у моего сына большое влияние на коллектив. Он номер один», — сказал Неймар-старший в эфире британского радио TalkSport.

Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче 1-го тура группы G со сборной Сербии (2:0). Он появился на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи. Также позднее у Неймара были выявлены симптомы вирусной инфекции. Нападающий пропустил оставшиеся матчи группового этапа.