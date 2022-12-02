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Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии

Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии
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Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.

Рикарду Орта открыл счёт в игре на пятой минуте. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

Ким Юнь Квон сравнял счёт в середине первого тайма. Азиатская сборная подала, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, где Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа H. 3-й тур
02 декабря 2022, пятница. 18:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Португалия
0:1 Орта – 5'   1:1 Квон – 27'   2:1 Чан – 90+1'
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