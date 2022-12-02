Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии

Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.

Рикарду Орта открыл счёт в игре на пятой минуте. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.

Ким Юнь Квон сравнял счёт в середине первого тайма. Азиатская сборная подала, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, где Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.