Южная Корея в добавленное время вырвала победу у Португалии
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Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.
Рикарду Орта открыл счёт в игре на пятой минуте. Пепе со своей половины поля сделал заброс по правому флангу, мяч подобрал Диогу Дало, который дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую площадь, а Орта в касание переправил мяч в дальний угол ворот.
Ким Юнь Квон сравнял счёт в середине первого тайма. Азиатская сборная подала, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, где Юнь Квон подстроился и послал мяч в нижний угол ворот.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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- 2 декабря 2022
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