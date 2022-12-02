Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.
Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз в своей истории. До этого корейцы выходили из группы в 2002 и 2010 годах. Лучшим результатом этой сборной на чемпионатах мира является участие в полуфинале домашнего мундиаля в 2002 году.
В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G, а Корея встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.
- 2 декабря 2022
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