«В любой клуб, но не в Россию». Мовсесьян рассказал, как сорвался переход Магальяна в ЦСКА
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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян вспомнил, как летом 2022 года сорвался переход защитника «Аякса» Лисандро Магальяна в московскую команду.
«Аякс» чётко сказал футболисту: «В любой клуб, но не в Россию». Они готовы были расторгать его контракт при условии его перехода в Россию. Это, по сути, противозаконно. Наверное, стороне игрока можно было подписать это соглашение, а потом идти в ФИФА и доказывать, что это не имеет никакой силы», — сказал Мовсесьян в видео на YouTube-канале ЦСКА.
29-летний Магальян выступает за «Аякс» с конца 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 20 минут в двух матчах чемпионата Нидерландов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
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