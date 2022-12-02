«В любой клуб, но не в Россию». Мовсесьян рассказал, как сорвался переход Магальяна в ЦСКА

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян вспомнил, как летом 2022 года сорвался переход защитника «Аякса» Лисандро Магальяна в московскую команду.

«Аякс» чётко сказал футболисту: «В любой клуб, но не в Россию». Они готовы были расторгать его контракт при условии его перехода в Россию. Это, по сути, противозаконно. Наверное, стороне игрока можно было подписать это соглашение, а потом идти в ФИФА и доказывать, что это не имеет никакой силы», — сказал Мовсесьян в видео на YouTube-канале ЦСКА.

29-летний Магальян выступает за «Аякс» с конца 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 20 минут в двух матчах чемпионата Нидерландов, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.