Кечинов: выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022 — сказка. Уругвай может винить только себя

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал выход сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022.

«Выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ — это сказка. Все думали, что дальше выйдет или Уругвай, или Гана. Корея всегда была крепкой командой, но не той, которая претендовала на выход из группы, поэтому это неожиданность.



Уругвай может винить только себя. Они могли начать играть так, как сегодня ещё в первом матче. С таким нападением они должны забивать гораздо больше голов. Потому мы и наблюдаем такие сюрпризы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф чемпионата мира в третий раз в своей истории. До этого корейцы выходили из группы в 2002 и 2010 годах.