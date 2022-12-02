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Сергей Силкин: сейчас дай Германии сыграть ещё десять раз на ЧМ — девять раз выиграют

Сергей Силкин: сейчас дай Германии сыграть ещё десять раз на ЧМ — девять раз выиграют
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Немцы проиграли первую игру и сами себя поставили в такое положение. Чемпионат мира проходит раз в четыре года — надо выходить и считаться со всеми соперниками. В итоге у Германии ситуация складывалась так, как у Аргентины. Но те выкарабкались, а немцы — нет.

Немцы думали, что все слабее их и нет серьёзных соперников. Но сейчас дай им сыграть ещё десять раз — они девять раз выиграют. Однако уже поздно. Японцы заняли первое место по делу», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в 1-м туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во 2-м (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2).

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