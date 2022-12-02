Роналду: кореец сказал мне быстро уйти с поля. Я сказал ему заткнуться

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о словесной перепалке с игроком национальной команды Кореи во время матча 3-го тура чемпионата мира. В эпизоде, когда форвард уходил с поля в связи с заменой, он вступил в небольшой конфликт с одним из корейцев.
«Перед моим уходом с поля один из соперников попросил меня поскорее покинуть поле. Я приказал ему заткнуться, он не имеет права на такие высказывания, он не должен что-либо комментировать. Если бы меня попросил судья, я бы ускорился, в нашей перепалке не было необходимости», – цитирует спортсмена O Jogo.
Напомним, 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с ним. В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G.
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