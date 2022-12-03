Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 2 декабря, турнирная таблица

Завершился последний день группового этапа ЧМ по футболу в Катаре. Сегодня были сыграны матчи 3-го тура в группах G и H.
В 18:00 по московскому времени начались матчи Гана — Уругвай и Южная Корея — Португалия. Уругвайцы одержали победу со счётом 0:2, а корейцы сенсационно обыграли португальцев со счётом 2:1.
В 22:00 по московскому времени был дан стартовый свисток в матчах Сербия — Швейцария и Камерун — Бразилия. Сербы уступили швейцарцам со счётом 2:3, а Камерун сенсационно обыграл Бразилию с минимальным счётом (1:0).
В группе G первое место заняла сборная Бразилии, набрав шесть очков. Второе место заняла сборная Швейцарии, которая также набрала шесть очков, но уступила бразильцам по разнице мячей. Камерун набрал четыре очка, а Сербия — одно.
В группе H с первого места вышла в плей-офф Португалия с шестью очками. По четыре балла набрали Корея и Уругвай, корейцы оказались выше благодаря большему числу забитых мячей. С тремя очками турнир завершила Гана.
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