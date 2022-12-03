Камерунец Абубакар удалился после победного гола Бразилии на 90+2-й минуте матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар принёс своей команде победу в матче 3-го тура чемпионата мира в Катаре с Бразилией (1:0). Форвард отличился на 90+2-й минуте с паса Жерома Нгома-Мбекели: не сдержав эмоций, Абубакар снял футболку и получил за это жёлтую карточку, которая стала для него второй в матче. Судья встречи Исмаил Эльфат удалил нападающего.

Однако победа не помогла Камеруну продолжить борьбу в плей-офф. Команда Ригобера Сонга набрала четыре очка и заняла третье место в группе с Бразилией (6), Швейцарией (6) и Сербией (1).

Теперь сборную Бразилии ждёт матч 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей, а Швейцария сыграет с Португалией.

Топовые нападающие чемпионата мира в Катаре. Видеоролик: