Игрок «Ювентуса» Влахович: Кокорин был сильнее меня на тренировках? Возможно!

Нападающий туринского «Ювентуса»и сборной Сербии Душан Влахович высказался о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине, с которым они вместе выступали за итальянскую «Фиорентину».



«Кокорин сказал, что на тренировках был сильнее меня? Возможно! Раз он так сказал. Я ещё молодой, у меня всё впереди.



Что касается поведения Джаки, то всё осталось на поле. Я поздравил его», – сказал Влахович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона на условиях аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей за кипрскую команду. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

«Арис» после 12 встреч занимает третью строчку турнирной таблицы Кипра, набрав 26 очков.