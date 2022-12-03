Игрок «Ювентуса» Влахович: Кокорин был сильнее меня на тренировках? Возможно!
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Нападающий туринского «Ювентуса»и сборной Сербии Душан Влахович высказался о российском форварде «Ариса» Александре Кокорине, с которым они вместе выступали за итальянскую «Фиорентину».
«Кокорин сказал, что на тренировках был сильнее меня? Возможно! Раз он так сказал. Я ещё молодой, у меня всё впереди.
Что касается поведения Джаки, то всё осталось на поле. Я поздравил его», – сказал Влахович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кокорин выступает за «Арис» с начала сезона на условиях аренды и является лучшим бомбардиром команды. Он забил пять мячей за кипрскую команду. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».
«Арис» после 12 встреч занимает третью строчку турнирной таблицы Кипра, набрав 26 очков.
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