Сборная Бразилии стала победителем своей группы на 11 ЧМ подряд

Вчера, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил заключительный матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по квартету G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу африканцев со счётом 1:0.
Ранее бразильцы переиграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира — подопечные Тите заняли итоговое первое место в группе G с 6 очками.
Таким образом, пентакампеоны выиграла свою группу на 11 мундиалях подряд начиная с 1982 года. Всего бразильцы 16 раз становились лучшими в своём квартете на мировых первенствах (считая только первый групповой этап), это на четыре раза больше, чем любая другая сборная (у Германии 12). Данную статистику приводит Opta Sports в своём телеграм-канале.
В плей-офф ЧМ-2022 команда Тите сыграет с Южной Кореей.
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022. Видеоролик:
- 3 декабря 2022
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