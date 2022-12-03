Шакири — первый в истории швейцарец, забивший на трёх чемпионатах мира

Нападающий сборной Швейцарии Шердан Шакири отличился в матче 3-го тура чемпионата мира с Сербией. 31-летний Шакири забивает на третьем мундиале подряд. Из всех швейцарских футболистов в истории он стал первым, кому удалось забить на трёх чемпионатах мира. Об этом сообщает статистический портал Opta в телеграм-канале.



Напоммним, Шакири впервые сыграл в составе сборной Швейцарии в марте 2010 года. С тех пор нападающий в 110 матчах забил 26 голов и отдал 31 результативную передачу. На клубном уровне воспитанник «Базеля» выступал за мюнхенскую «Баварию», «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Лион». Сейчас Шакири является игроком клуба МЛС «Чикаго Файр».

Матч между Сербией и Швейцарией завершился победой номинальных гостей со счётом 3:2. В 1/8 чемпионата мира сборная Швейцарии встретится со сборной Португалии.

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