Куман: опыт работы в «Барсе» был хорошим. Ситуация изменилась после смены президента

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил свою работу в клубе.

«Опыт был хорошим. Будучи тренером, вы учитесь каждый день. Это был сложный этап из-за ситуации, в которой находился клуб. Я делал своё дело и всегда был честен в решениях, которые принимал как тренер. Я работал на благо клуба, но со сменой президента ситуация изменилась. Несомненно, любому тренеру нужна полная поддержка руководства.

Я до последнего момента надеялся, что Месси останется. Почему на смену Месси и Гризманну пришёл только де Йонг? У клуба не было денег. Мы подписали де Йонга в последний момент. Сначала с нами случилась история с Месси, которая была абсолютно ужасна для всех, а затем история с Гризманном. Единственным вариантом был де Йонг», — приводит слова специалиста Marca.