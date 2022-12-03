«Честно, я офигел». Гаэль Ондуа обменялся футболками с Неймаром

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа обменялся футболками с нападающим национальной команды Бразилии Неймаром после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:0).
Фото: Из личного архива Гаэля Ондуа
Фото: Из личного архива Гаэля Ондуа
«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.
Сборная Камеруна обыграла Бразилию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0), но не смогла квалифицироваться в плей-офф. Неймар пропускал матч из-за травмы, полученной в игре с Сербией (2:0).
Как выступали хозяева предыдущих ЧМ
- 3 декабря 2022
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:13
-
08:02
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:01
-
07:00
-
06:38
-
06:27
-
06:01
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
05:15
-
04:52