«Честно, я офигел». Гаэль Ондуа обменялся футболками с Неймаром

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа обменялся футболками с нападающим национальной команды Бразилии Неймаром после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:0).

Фото: Из личного архива Гаэля Ондуа

Фото: Из личного архива Гаэля Ондуа

«Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

Сборная Камеруна обыграла Бразилию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира (1:0), но не смогла квалифицироваться в плей-офф. Неймар пропускал матч из-за травмы, полученной в игре с Сербией (2:0).

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