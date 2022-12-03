Ондуа поделился фотографией из раздевалки сборной Камеруна после вылета с чемпионата мира

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеющий российский паспорт, показал снимок из раздевалки его национальной сборной после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Вчера, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» проходил последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встречались соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Финальный свисток Исмаила Эльфата зафиксировал победу камерунцев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 90+3-й минуте: Венсан Абубакар головой замкнул передачу с фланга, снял футболку, получил за это жёлтую карточку и был удалён за вторую жёлтую.
Бразилия набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. В 1/8 финала команда Тите сыграет с Южной Кореей. Камерун (4) — финишировал в своей группе на третьем месте.
- 3 декабря 2022
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