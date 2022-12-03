Глава «ПСЖ» — о покупке «Парк де Пренс»: без «ПСЖ» его ценность нулевая

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о возможной покупке стадиона «Парк де Пренс».



Клуб предложил Парижу 40 млн евро, но заместитель мэра города высмеял это предложение: «Как вы думаете, стоит ли «Парк» меньше, чем Леандро Паредес? Это несерьёзно».



«У меня вопрос: какова ценность стадиона без «ПСЖ»? Нулевая. Мэру также стоит спросить, что клуб приносит городу Париж. Если они думают, что мы собираемся инвестировать 500 миллионов евро, мы просто уйдём и построим другой стадион. Я сказал мэру, что если они не захотят принять наше предложение, мы уйдём. Мы не угрожаем. Мы пожмём друг другу руки, поблагодарим мэра и попрощаемся», – заявил Аль-Хелаифи в интервью L'Equipe.

«ПСЖ» играет на стадионе «Парк де Пренс» с 1974 года, но не владеет им.