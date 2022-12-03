Валерий Газзаев выступил в защиту Александра Соболева

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выступил в защиту нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«Всё, что мы слышим, и всё, что мы читаем об Александре Соболеве — это лишь мнение. Истина в том, что Соболев является одним из лучших бомбардиров национального чемпионата, стартовым игроком «Спартака». Александр входит в состав и является одним из основных игроков национальной команды. Говорить можно что угодно. У каждой команды, у каждого игрока есть свои индивидуальные тактические функции, которые Соболев выполняет достаточно успешно. Что касается его технического оснащения, оно вполне устраивает команду «Спартак», которая сегодня борется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 декабря 2022
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