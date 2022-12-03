Сутормин — о драке со «Спартаком»: эмоции перехлынули. Надо держать себя в руках

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о массовой драке футболистов санкт-петербургского клуба и «Спартака» в матче группового этапа Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).
«Был ли шокирован произошедшем в Кубке? Да не то чтобы шокирован. Хороший матч, эмоциональный. Чуть эмоции перехлынули, получилось то, что произошло. Не должно такого происходить в дальнейшем. Понятно, эмоции эмоциями. Но надо держать себя в руках», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать троих футболистов «Зенита»: защитника Родригао, полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома, а также игроков «Спартака»: форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона и вратаря Александра Селихова за драку по окончании основного времени матча команд в Кубке России.
- 3 декабря 2022
-
15:35
-
15:31
-
15:28
-
15:27
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:32
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:14
-
13:58
-
13:58
-
13:49
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:33
-
13:23
-
13:13
-
13:13
-
13:12
-
13:00