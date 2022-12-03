Сутормин — о драке со «Спартаком»: эмоции перехлынули. Надо держать себя в руках

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о массовой драке футболистов санкт-петербургского клуба и «Спартака» в матче группового этапа Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Был ли шокирован произошедшем в Кубке? Да не то чтобы шокирован. Хороший матч, эмоциональный. Чуть эмоции перехлынули, получилось то, что произошло. Не должно такого происходить в дальнейшем. Понятно, эмоции эмоциями. Но надо держать себя в руках», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать троих футболистов «Зенита»: защитника Родригао, полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома, а также игроков «Спартака»: форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона и вратаря Александра Селихова за драку по окончании основного времени матча команд в Кубке России.