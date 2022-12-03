Эвра лайкнул фото плачущего Суареса

Популярный футбольный аккаунт «433» выложил серию фото нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, на которых он плачет из-за вылета своей сборной с ЧМ-2022. Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра поставил лайк под этим постом.



Напомним, когда Суарес выступал за «Ливерпуль», его дисквалифицировали на восемь матчей за расистское оскорбление Эвра в матче АПЛ. Экс-защитник сборной Франции тогда выступал за «Манчестер Юнайтед».

Уругвай не сумел выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии уругвайцы попросту не участвовали, так как не прошли квалификацию, а четырьмя годами ранее также завершили своё выступление на стадии группового этапа. ЧМ-2022 Уругвай завершил на третьем месте в группе.