Эвра лайкнул фото плачущего Суареса
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Популярный футбольный аккаунт «433» выложил серию фото нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса, на которых он плачет из-за вылета своей сборной с ЧМ-2022. Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра поставил лайк под этим постом.
Напомним, когда Суарес выступал за «Ливерпуль», его дисквалифицировали на восемь матчей за расистское оскорбление Эвра в матче АПЛ. Экс-защитник сборной Франции тогда выступал за «Манчестер Юнайтед».
Уругвай не сумел выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии уругвайцы попросту не участвовали, так как не прошли квалификацию, а четырьмя годами ранее также завершили своё выступление на стадии группового этапа. ЧМ-2022 Уругвай завершил на третьем месте в группе.
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