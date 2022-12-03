«Динамо» опубликовало видео с пародией на переговоры Захаряна и арбитра Кукуяна

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) опубликовал видео, пародирующее недавно вышедший ролик от Российского футбольного союза, в котором демонстрируются переговоры судей во время матча бело-голубых с «Локомотивом» (3:1).

В пародийном ролике от «Динамо» обыгрываются разговоры главного судьи матча с «Локомотивом» Павла Кукуяна с полузащитником бело-голубых Арсеном Захаряном. Слова Кукуяна наложены на отрывки из мультфильма «Необыкновенный матч» и кинофильмов «Кровь и бетон» и «Властелин Колец».

«Заха! Зах, ты же знаешь, это фолы. Для чего? Я тебя сейчас отправлю за бровку гетры поправлять. Арсен, сюда иди. Выйди за бровку, приведи в порядок гетры. Выйди за бровку. Я тебе сейчас жёлтую дам. Опусти гетры. Арсен, #####, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь», — говорил Кукуян Захаряну.