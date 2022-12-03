Аленичев: сравнивать ЧМ в Катаре и в России нет смысла. В 2018-м он был намного зрелищнее

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил проходящий сейчас в Катаре чемпионат мира по футболу с турниром, который проводился в 2018 году в России, а также рассказал, каким командам отдаёт свои симпатии.

«Жаль, что нас лишили этого праздника — чемпионата мира. Не факт, что мы бы туда ещё вышли. Сравнивать чемпионат мира в Катаре и наш нет смысла. В России в 2018 году намного был интереснее и зрелищнее. Особенно первые матчи чемпионата мира: 0:0, 1:0 — очень скучные. Команды мучались. Франция показала очень хороший футбол. А так, честно говоря, очень скучно.



Хотя пара игр мне очень понравилась: Гана — Южная Корея и Камерун — Сербия. Жаль, что наши братья сербы вылетели. Вчера смотрел их матч и надеялся до последнего, что сербы вырвут победу. Сербы вылетели, я за них болел. Теперь болею за сборную Португалии», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.