Артём Дзюба хочет, чтобы сборная Нидерландов сыграла с Аргентиной на ЧМ-2022 в Катаре

Российский нападающий Артём Дзюба заявил, что хочет увидеть на чемпионате мира в Катаре матч Нидерланды — Аргентина. Он может состояться в четвертьфинале турнира.

«Я болею за Нидерланды (в матче с США. — Прим. «Чемпионата»), потому что хочу, чтобы были яркие матчи на этом турнире. Надеюсь, что Аргентина сможет преодолеть барьер из Австралии и мы увидим замечательный матч Нидерланды — Аргентина», — сказал Дзюба в эфире на YouTube-канале «Площадка».

Сборной Нидерландов для продолжения борьбы на турнире нужно обыграть США, а Аргентине — Австралию. В этом случае команды встретятся в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Болельщики Аргентины из Индии рушат главный стереотип чемпионата мира. Видеоролик: