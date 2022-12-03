Артём Дзюба хочет, чтобы сборная Нидерландов сыграла с Аргентиной на ЧМ-2022 в Катаре
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Российский нападающий Артём Дзюба заявил, что хочет увидеть на чемпионате мира в Катаре матч Нидерланды — Аргентина. Он может состояться в четвертьфинале турнира.
«Я болею за Нидерланды (в матче с США. — Прим. «Чемпионата»), потому что хочу, чтобы были яркие матчи на этом турнире. Надеюсь, что Аргентина сможет преодолеть барьер из Австралии и мы увидим замечательный матч Нидерланды — Аргентина», — сказал Дзюба в эфире на YouTube-канале «Площадка».
Сборной Нидерландов для продолжения борьбы на турнире нужно обыграть США, а Аргентине — Австралию. В этом случае команды встретятся в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
Болельщики Аргентины из Индии рушат главный стереотип чемпионата мира. Видеоролик:
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