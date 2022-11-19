Топ игроков мира, в котором Дзюба на первом месте. Экс-капитан сборной ещё дорого стоит!

Артём Дзюба по-прежнему находится в статусе свободного агента и, возможно, пока сам не знает, где продолжит карьеру. У 34-летнего нападающего есть время до января, чтобы определиться с новым клубом. Последний комментарий на тему своего будущего экс-игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России сделал несколько дней назад.

«Решил записать небольшое видео, так как вокруг много всяких разговоров, домыслов и некрасивых вещей. Хочу сказать: спасибо всем огромное за беспокойство и ваше внимание. Пишете вокруг, а я пропал с радаров. Нужно было перезагрузиться, переосмыслить многое и вернуться с новыми силами и эмоциями. Не переживайте, у меня всё хорошо. Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания. Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», – сказал Дзюба на видео в своей соцсети.

Тем временем обновился рейтинг свободных агентов на мировом рынке. Оказывается, Дзюба – самый дорогой из категории этих футболистов! Transfermarkt оценивает Артёма в € 4 млн. Приятно, что хоть где-то российский игрок на первом месте. Вот топ по стоимости:

1. Артём Дзюба, Россия, € 4 млн («Адана Демирспор»)

2-3. Фабиу Мартиньш, Португалия, € 3,5 млн («Аль-Вахда»)

2-3. Эдгар Йе, Португалия, € 3,5 млн («Трабзонспор»)

4. Сантьяго Ариас, Колумбия, € 3 млн («Атлетико»)

5-6. Энок Кватен, Гана, € 2,5 млн («Бордо»)

5-6. Закария Лабьяд, Марокко, € 2,5 млн («Аякс»)

7-9. Вильям, Бразилия, € 2 млн (последний клуб: «Вольфсбург»)

7-9. Никола Максимович, Сербия, € 2 млн («Дженоа»)

7-9. Урош Спаич, Сербия, € 2 млн («Касымпаша»)

В этом списке в основном не слишком известные российским болельщикам игроки. Исключения – сербские защитники Урош Спаич и Никола Максимович. Спаич принадлежал «Краснодару» с июля 2018-го по январь 2022-го, а в зимнее трансферное окно получил статус свободного агента и перешёл в «Касымпашу». Однако в апреле получил разрыв крестообразной связки колена, из-за которого пропустил первую часть нового сезона. Будучи травмированным, Спаич расстался с «Касымпашой».

Никола Максимович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / Francesco Pecoraro/Getty Images

Максимовича мы помним по «Спартаку». Он выступал за красно-белых с января по июнь 2018-го на правах аренды. Правда, сыграл за московскую команду всего 11 матчей. Потом вернулся в «Наполи», а летом прошлого года партенопейцы отпустили Максимовича свободным агентом, несмотря на то что покупали его в своё время за € 21 млн. Серб отправился в «Дженоа», но там больше лечился, чем играл. С лета 2022-го Максимович без клуба, хотя ему всего 30.

Вообще, среди свободных агентов можно найти немало экс-игроков РПЛ. Например, бывшего полузащитника «Уфы» Тьягу Родригеша. 30-летний португалец расторг контракт с уфимским клубом в апреле и с тех пор нигде не играет. А ещё – экс-вингера «Ахмата» Лео Жабу. Многообещающий был футболист, вызывался даже в молодёжную сборную Бразилии. Клуб из Грозного выкупил его летом 2017-го у «Коринтианса» за € 2 млн, а через год продал в ПАОК за € 3,5 млн. В Греции Жаба здорово начинал, выдал достаточно результативный первый сезон. Но потом получил разрыв мениска, после чего не вернулся на прежний уровень. Уходил в аренду в «Васко да Гама», а в октябре этого года расторг контракт с ПАОКом. В 24 года продолжение карьеры на серьёзном уровне под вопросом.

Лео Жаба (в центре) Фото: РИА Новости

Бывший защитник «Ахмата» Уилкер Анхель тоже без клуба. В Грозном он отыграл пять сезонов, после чего перешёл в «Гёзтепе». В марте 2022-го венесуэлец получил разрыв мышцы бедра, и на этом его отношения с турецким клубом закончились. Третий экс-легионер «Ахмата» в списке свободных агентов – Раванелли. Бразилец отыграл за клуб из Грозного три сезона, потом его отдавали в аренду «Атлетико Паранаэнсе» и «Шапекоэнсе».

Атакующего полузащитника подкосил полученный в 2019-м разрыв крестообразной связки. В феврале этого года он окончательно завершил отношения с «Ахматом» и подписал контракт с «Сан-Бернарду» из Серии D. Но и там задержался всего на полгода. Кажется, в 25 лет Раванелли близок к тому, чтобы попрощаться с профессиональным футболом.

В группе самых дорогих экс-легионеров РПЛ, имеющих статус свободных агентов, находится и бывший вингер «Краснодара» Торнике Окриашвили. В России он запомнился прежде всего сумасшедшим голом в ворота «Зенита». После трёх сезонов в РПЛ грузинский вингер уехал летом 2019-го на Кипр, где поиграл за «Анортосис» и АПОЭЛ. Последний сезон получился у Окриашвили нерезультативным, вдобавок он получил несколько повреждений. В итоге вынужден был покинуть АПОЭЛ.

С лета или осени 2022-го сидят без работы Филип Мрзляк (бывший игрок «Уфы»), Сильвестр Игбун («Уфа», «Динамо» и «Нижний Новгород»), Байе Умар Ниасс («Локомотив»), Ганелли Имбула («Сочи»), Амбруаз Ойонго («Краснодар»). Есть среди свободных агентов и другие известные россияне, помимо Дзюбы – это Андрей Панюков, Иван Новосельцев, Виталий Лысцов, Евгений Башкиров, Павел Мамаев, Максим Карпов, Алексей Козлов, Максим Канунников, Владислав Игнатьев и Юрий Жирков, который, кажется, с большим футболом завязал.