Артём Дзюба назвал сборную, которую поддерживает на ЧМ-2022 в Катаре
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Российский нападающий Артём Дзюба рассказал, что на чемпионате мира в Катаре поддерживает сборную Португалии.
«Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдёт дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».
Сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет со Швейцарией. Если португальцы пройдут дальше, то в четвертьфинале их ждёт победитель пары Марокко — Испания. Победитель четвертьфинала сыграет с кем-то из квартета Франция — Польша и Англия — Сенегал. Подробнее ознакомиться с расписанием чемпионата мира можно снизу через виджет «Чемпионата».
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной на чемпионате мира в стиле Криштиану Роналду. Видеоролик:
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