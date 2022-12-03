Артём Дзюба назвал сборную, которую поддерживает на ЧМ-2022 в Катаре

Российский нападающий Артём Дзюба рассказал, что на чемпионате мира в Катаре поддерживает сборную Португалии.

«Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдёт дальше. Я не изменяю своему сердцу, Португалия», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Площадка».

Сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата мира сыграет со Швейцарией. Если португальцы пройдут дальше, то в четвертьфинале их ждёт победитель пары Марокко — Испания. Победитель четвертьфинала сыграет с кем-то из квартета Франция — Польша и Англия — Сенегал. Подробнее ознакомиться с расписанием чемпионата мира можно снизу через виджет «Чемпионата».

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