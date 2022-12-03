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Помощник тренера Сенегала — о матче с Англией в 1/8 финала ЧМ: надеюсь, они нас недооценят

Помощник тренера Сенегала — о матче с Англией в 1/8 финала ЧМ: надеюсь, они нас недооценят
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Помощник главного тренера сборной Сенегала Реджис Богарт прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира с Англией.

«Мы чувствуем себя спокойно и уверенно. Мы знаем, что Сенегал может победить Англию, это то, к чему мы стремимся. Я думаю, что мы будем более взволнованны по мере приближения матча, но мы должны сохранять спокойствие и сосредоточиться на цели, а наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы выйти в следующий раунд.

Четыре года назад мы прошли через этот опыт, но команда с тех пор выросла. Мы выиграли Кубок африканских наций, мы развиваемся и становимся более зрелыми. Это очень важно на международном уровне, африканские команды должны быть амбициозными, и они достаточно хороши, чтобы составить конкуренцию и победить кого угодно.

Когда мы выходим на поле, мы должны помнить об этом. Чем больше вы играете в топ-клубах по всему миру, тем больше вы взрослеете и становитесь первоклассными игроками. Я надеюсь, что англичане нас недооценят и мы сможем удивить их», — приводит слова Богарта talkSPORT.

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