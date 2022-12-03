«Реал» — лидер в гонке за подписание защитника «Байера» Жереми Фримпонга

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. Испанский клуб лидирует в гонке за трансфер 22-летнего футболиста. Об этом сообщает Defensa Central.
Фримпонг является воспитанником академии «Манчестер Сити», в составе которой он провёл девять лет. В сентябре 2019 года он был продан в «Селтик», а в январе 2021-го перешёл в «Байер». Всего в составе немецкой команды нидерландский футболист в 68 матчах забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Жереми Фримпонга хотят подписать «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Сейчас Фримпонг находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира, но в матчах участия не принимал.
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