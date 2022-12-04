Владельцы «Манчестер Сити» приобрели брзильский клуб «Баия»

Компания City Football Group, владеющая английским клубом «Манчестер Сити» приобрела 90 процентов акций бразильского клуба «Баия», сообщает Globo Esporte.



«Сегодня наши партнёры приняли историческое решение, которое сделало нас ближе к тому, чтобы стать частью крупнейшей и самой новаторской футбольной группы в мире и к новому будущему для нашего дорогого и смелого клуба. Приятно знать, что скоро наш клуб станет частью City Football Group», — подчеркнул президент «Байи»Гильерме Беллинтани.



Холдинг City Football Group, помимо «Манчестер Сити», владеет такими клубами, как «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия), а также инвестирует в такие клубы, как «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмел»,«Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).