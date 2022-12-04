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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели брзильский клуб «Баия»

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели брзильский клуб «Баия»
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Компания City Football Group, владеющая английским клубом «Манчестер Сити» приобрела 90 процентов акций бразильского клуба «Баия», сообщает Globo Esporte.

«Сегодня наши партнёры приняли историческое решение, которое сделало нас ближе к тому, чтобы стать частью крупнейшей и самой новаторской футбольной группы в мире и к новому будущему для нашего дорогого и смелого клуба. Приятно знать, что скоро наш клуб станет частью City Football Group», — подчеркнул президент «Байи»Гильерме Беллинтани.

Холдинг City Football Group, помимо «Манчестер Сити», владеет такими клубами, как «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия), а также инвестирует в такие клубы, как «НАК Бреда» (Нидерланды), «Ломмел»,«Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).

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