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Булыкин назвал игрока, который будет признан лучшим на ЧМ-2022

Булыкин назвал игрока, который будет признан лучшим на ЧМ-2022
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кто по его мнению будет лучшим игроком проходящего в Катаре чемпионата мира.

«У сборной Нидерландов есть игроки, которые себя проявили. Например, Коди Гакпо из «ПСВ». Он удивил. Сейчас посмотрим, чем удивит Аргентина. Очень много футболистов, которые засветятся на этом чемпионате мира, и потом, может быть, получат хорошие предложения для продолжения карьеры, для прогресса.

Сложно пока назвать MVP турнира. Об этом можно будет говорить после окончания первого раунда плей-офф. Но я думаю, что Килиан Мбаппе получит MVP. Он, конечно, хорош», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Напомним, финал чемпионата мира будет сыгран 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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