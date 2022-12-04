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Вратарь сборной США: из-за игры в обороне в матче с Нидерландами мы лишимся сна

Вратарь сборной США: из-за игры в обороне в матче с Нидерландами мы лишимся сна
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Голкипер сборной США Мэтт Тёрнер прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Нидерландами (1:3).

«Это было не лучшее наше выступление. Не то, к чему мы привыкли на этом турнире или ранее. Мы пропускали голы и не следили за игроками соперника. Когда позволяешь хорошим командам с игроками мирового уровня свободно бегать с мячом, это сильно осложняет ситуацию. Мы не блокировали удары, и из-за плохой игры в обороне, вероятно, лишимся сна. Было несколько отличных моментов, но в целом это не лучшее выступление США. Это разочаровывает. Мы все хотим влюблять людей в эту игру, но этот матч не получился», — приводит слова Тёрнера FOX Sports.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды сыграют с Аргентиной.

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