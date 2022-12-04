Месси — о вылете Уругвая с ЧМ-2022: что бы ни случилось с Суаресом, я всегда рядом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вылете национальной команды Уругвая с чемпионата мира — 2022 в Катаре. За уругвайскую команду выступает бывший партнёр аргентинца по «Барселоне» Луис Суарес.



«Что бы ни случилось с Луисом, я всегда рядом, я всегда готов поддержать. Было грустно видеть, как вылетел Уругвай, но в футболе такое случается. Нужно просто сосредоточиться на будущем», — приводит слова Месси COPE.

Напомним, сборная Уругвая не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой. Примечательно, что команды Уругвая и Южной Кореи набрали по четыре очка, и южнокорейская команда вышла в плей-офф благодаря большему количеству забитых мячей.