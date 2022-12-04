Месси — о вылете Уругвая с ЧМ-2022: что бы ни случилось с Суаресом, я всегда рядом
Поделиться
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о вылете национальной команды Уругвая с чемпионата мира — 2022 в Катаре. За уругвайскую команду выступает бывший партнёр аргентинца по «Барселоне» Луис Суарес.
«Что бы ни случилось с Луисом, я всегда рядом, я всегда готов поддержать. Было грустно видеть, как вылетел Уругвай, но в футболе такое случается. Нужно просто сосредоточиться на будущем», — приводит слова Месси COPE.
Напомним, сборная Уругвая не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой. Примечательно, что команды Уругвая и Южной Кореи набрали по четыре очка, и южнокорейская команда вышла в плей-офф благодаря большему количеству забитых мячей.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
12:52
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:14
-
12:01
-
11:57
-
11:52
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:09
-
11:09
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:31
-
10:31
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:16
Партнерский контент