Суарес — о вылете Уругвая: гордимся быть уругвайцами, несмотря на то что нас не уважают

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал вылет своей национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Очень больно прощаться с чемпионатом мира вот так, но мы спокойны в душе, так как мы делаем всё, что возможно, для нашей страны. Мы гордимся быть уругвайцами, даже несмотря на то что нас не уважают. Благодарю каждого уругвайца, который поддерживал нас из любой части мира!» — написал Суарес на своей странице в социальной сети.

Напомним, сборная Уругвая не смогла квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира в Катаре, заняв третье место в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой. Примечательно, что команды Уругвая и Южной Кореи набрали по четыре очка, и южнокорейская команда вышла в плей-офф благодаря большему количеству забитых мячей.

Южная Корея вышла из группы! Эмоции с трибуны