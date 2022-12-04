Президент США Джо Байден прокомментировал вылет сборной с ЧМ-2022

Президент США Джо Байден прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.



«Парни, мы вами гордимся. Мы поднимаемся и продолжаем идти. Впереди — светлое будущее и домашний турнир в 2026 году», — написал Байден на своей странице в социальных сетях.



Напомним, сборная США проиграла национальной команде Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со счётом 1:3. В четвертьфинале турнира нидерландские футболисты встретятся со сборной Аргентины, ранее одолевшей Австралию (2:1).

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующими чемпионами мира является сборная Франции, которая сегодня, 4 декабря, сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей.