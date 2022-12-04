Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Урала» Алексей Каштанов: не сравниваю себя с Дзюбой, он не делает тот же объём

Форвард «Урала» Алексей Каштанов: не сравниваю себя с Дзюбой, он не делает тот же объём
Комментарии

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о том, что его сравнивают с бывшим нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Меня все сравнивают с Дзюбой. То, что люди ждут развития, нормальное явление. Любой президент хочет, чтобы в команде развивались люди, которые приходят или которые есть. Однако я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объём, который я делаю. Я намного больше бегаю. При этом я не ставлю себя выше Дзюбы. Просто говорю, что мы разные.

Никогда не беру пример с российских футболистов. Для меня эталон — Европа. Меня вдохновляет, как они питаются, работают над собой. Моими идолами всегда были Ибрагимович и Криштиану Роналду», — приводит слова Каштанова Sport24.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022