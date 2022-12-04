Форвард «Урала» Алексей Каштанов: не сравниваю себя с Дзюбой, он не делает тот же объём
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о том, что его сравнивают с бывшим нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Меня все сравнивают с Дзюбой. То, что люди ждут развития, нормальное явление. Любой президент хочет, чтобы в команде развивались люди, которые приходят или которые есть. Однако я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объём, который я делаю. Я намного больше бегаю. При этом я не ставлю себя выше Дзюбы. Просто говорю, что мы разные.
Никогда не беру пример с российских футболистов. Для меня эталон — Европа. Меня вдохновляет, как они питаются, работают над собой. Моими идолами всегда были Ибрагимович и Криштиану Роналду», — приводит слова Каштанова Sport24.
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