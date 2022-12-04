Полузащитник «Краснодара» Черников успешно перенёс вторую операцию
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников был успешно прооперирован в одной из клиник Германии. Это уже вторая операция для футболиста за последние месяцы.
По данным «РБ Спорт», сейчас Черников находится в Краснодаре, где на базе клуба начал процесс восстановления. Динамика восстановления положительная, Александр уже приступил к работе в тренажёрном зале. Ожидается, что к зимним сборам он будет готов и отправится в Дубай вместе со всей командой на первый сбор.
22-летний футболист получил повреждение 3 сентября в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). Он неудачно подвернул ногу. У полузащитника был диагностирован разрыв связок голеностопа. В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» идёт на седьмом месте.
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