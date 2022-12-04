Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Краснодара» Черников успешно перенёс вторую операцию

Полузащитник «Краснодара» Черников успешно перенёс вторую операцию
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников был успешно прооперирован в одной из клиник Германии. Это уже вторая операция для футболиста за последние месяцы.

По данным «РБ Спорт», сейчас Черников находится в Краснодаре, где на базе клуба начал процесс восстановления. Динамика восстановления положительная, Александр уже приступил к работе в тренажёрном зале. Ожидается, что к зимним сборам он будет готов и отправится в Дубай вместе со всей командой на первый сбор.

22-летний футболист получил повреждение 3 сентября в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0). Он неудачно подвернул ногу. У полузащитника был диагностирован разрыв связок голеностопа. В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» идёт на седьмом месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022