Родри: в матче с Японией команда поддалась панике

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес рассказал об итогах матча 3-го тура группового этапа ЧМ со сборной Японии.

«Это был напряжённый момент, но сейчас мы полностью восстановились. Это была игра, которая ускользнула от нас за 10 минут. Мы испытали небольшую панику, не буду этого отрицать. В раздевалке была унылая атмосфера, но сейчас мы чисты, голодны до побед и тренируемся с радостью», — приводит слова Родри Marca.

В матче 3-го тура группового этапа сборная Испании проиграла японцам со счётом 1:2. В том матче Родри установил новый рекорд чемпионатов мира по количеству передач. Он отдал своим партнёрам по сборной 215 пасов, из них 204 оказались точными. Средняя точность его передач в игре с японцами составила 94,88%.