Хавбек «Ахмата» Карапузов: хотелось бы получать больше игрового времени. Нужно работать

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов подвёл итоги осенней части сезона и оценил свои перспективы в команде.

«Мне понравилась игра «Ахмата» в первой части сезона в РПЛ. Но нам нужно прибавлять после зимы, постараемся быть выше в турнирной таблице. Нужно было выигрывать последний матч с «Пари НН» и удачно заканчивать год. Будем стараться весной играть ещё лучше и быть выше, нужно приложить максимум для этого.



Моё игровое время в «Ахмате»? Хотелось бы получать побольше, но нужно работать и становиться лучше!» — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» идёт на шестом месте, набрав 26 очков в 17 турах.