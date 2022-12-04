Хавбек «Ахмата» Карапузов: хотелось бы получать больше игрового времени. Нужно работать
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов подвёл итоги осенней части сезона и оценил свои перспективы в команде.
«Мне понравилась игра «Ахмата» в первой части сезона в РПЛ. Но нам нужно прибавлять после зимы, постараемся быть выше в турнирной таблице. Нужно было выигрывать последний матч с «Пари НН» и удачно заканчивать год. Будем стараться весной играть ещё лучше и быть выше, нужно приложить максимум для этого.
Моё игровое время в «Ахмате»? Хотелось бы получать побольше, но нужно работать и становиться лучше!» — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» идёт на шестом месте, набрав 26 очков в 17 турах.
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