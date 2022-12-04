Червиченко: жалкое выступление Польши на ЧМ-2022. С Россией была бы аналогичная ситуация

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира — 2022.

«Думаю, наша сборная играла бы на этом чемпионате мира, как Польша. Скорее всего, мы даже не вышли бы из группы. До последнего в мучительных муках надеялись бы на какие-то голы в соседних матчах. Играли бы в вялый и скучный футбол.



Я очень хотел, чтобы сборная Польши вылетела с этого турнира. Им нужно быть безумно благодарными Саудовской Аравии, которая спасла их в матче с мексиканцами. Жалкое выступление. Уверен, сборная Франции не оставит от них живого места. Аналогичная ситуация была бы и с нашей сборной», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.