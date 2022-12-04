Смородская: на ЧМ очень понравилась сборная Англии. Может, они наконец чего-то добьются

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выступлениях сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Очень разочаровали немцы и бельгийцы, которые абсолютно ничего не показали. Рано вылетели. Эти сборные было не узнать, особенно Бельгию. Мне кажется, у них внутренние проблемы в команде. Такие замечательные игроки, все их знают, но они ничего не показали — ни немцы, ни бельгийцы. Ещё разочаровал Уругвай. Жалко, хотелось бы ещё посмотреть на них.



Прекрасная команда у Нидерландов и у Сенегала — очень меня удивили. Очень понравилась сборная Англии. Может, они наконец чего-то добьются (смеётся)?» — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.