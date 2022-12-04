Тренер Хорватии — о сборной Японии: мы уважаем их, ведь они обыграли двух бывших чемпионов

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира с Японией.

«Мы уважаем нашего соперника, ведь они обыграли двух бывших чемпионов мира — Испанию и Германию. Они отставали в счёте после первого тайма в обоих матчах, но показали характер, менталитет и качество игры. Я говорю своим футболистам, что мы не должны никого недооценивать.

Мы знаем, что они будут вести себя как самураи, это их прерогатива. Знаем, какой матч нас ждёт и какой соперник выйдет на поле. Мы должны организовать себя таким же образом, если хотим пройти дальше, грамотно выстроить нашу игру — и тогда поле покажет, кто лучший», — приводит слова Далича журналист Джанлука Ди Марцио.