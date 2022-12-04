Венгер — об участниках 1/8 финала ЧМ: команды сосредоточились на турнире, а не на политике

Бывший тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер высказался об участниках плей-офф чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.
«Команды, которые не разочаровали в своей первой игре, потому что, когда вы попадаете на чемпионат мира, вы знаете, что не должны проигрывать в первой игре. Это команды с опытом, у них есть результаты. Они хорошо сыграли в первой игре.
А также команды, которые были морально готовы и имели настрой сосредоточиться на турнире, а не на политических демонстрациях», — приводит слова Венгера Reuters.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Видео: Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира
- 4 декабря 2022
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