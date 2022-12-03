Сетка плей-офф ЧМ-2022. Результаты матчей — кто на кого попадёт в 1/4 финала? LIVE

Привет, друзья! Позади групповой этап чемпионата мира по футболу. Количество претендентов на титул сократилось вдвое, и настала пора матчей на вылет. В ближайшие четыре дня мы увидим восемь встреч первого раунда плей-офф, по итогам которых будут сформированы четвертьфинальные пары. В этом материале мы сообщим о результатах 1/8 финала и расскажем, кто на кого попадёт в следующем раунде. Ниже – расписание и удобная графика с сеткой плей-офф.

Календарь 1/8 финала ЧМ-2022

03.12.2022. 18:00. Нидерланды – США

03.12.2022. 22:00. Аргентина – Австралия

04.12.2022. 18:00. Франция – Польша

04.12.2022. 22:00. Англия – Сенегал

05.12.2022. 18:00. Япония – Хорватия

05.12.2022. 22:00. Бразилия – Южная Корея

06.12.2022. 18:00. Марокко – Испания

06.12.2022. 22:00. Португалия – Швейцария.