Сетка плей-офф ЧМ-2022. Результаты матчей — кто на кого попадёт в 1/4 финала? LIVE
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В ближайшие дни число претендентов на золотые медали сократится до восьми.
Привет, друзья! Позади групповой этап чемпионата мира по футболу. Количество претендентов на титул сократилось вдвое, и настала пора матчей на вылет. В ближайшие четыре дня мы увидим восемь встреч первого раунда плей-офф, по итогам которых будут сформированы четвертьфинальные пары. В этом материале мы сообщим о результатах 1/8 финала и расскажем, кто на кого попадёт в следующем раунде. Ниже – расписание и удобная графика с сеткой плей-офф.
Календарь 1/8 финала ЧМ-2022
- 03.12.2022. 18:00. Нидерланды – США
- 03.12.2022. 22:00. Аргентина – Австралия
- 04.12.2022. 18:00. Франция – Польша
- 04.12.2022. 22:00. Англия – Сенегал
- 05.12.2022. 18:00. Япония – Хорватия
- 05.12.2022. 22:00. Бразилия – Южная Корея
- 06.12.2022. 18:00. Марокко – Испания
- 06.12.2022. 22:00. Португалия – Швейцария.
Сетка плей-офф ЧМ-2022
Комментарии
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