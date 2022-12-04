Судьи потребовали от Кунде снять цепочку с шеи только на 42-й минуте игры Франция — Польша

Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Польши. Защитник действующих победителей ЧМ Жюль Кунде вышел на эту игру с цепочкой на шее, что запрещено согласно правилам ФИФА. Долгое время футболист играл без каких-либо претензий со стороны арбитра, пока на 42-й минуте боковой судья не попросил Жюля снять украшение.

Случилось это в момент попытки Кунде вбросить аут. Лайнсмен подошёл к игроку и потребовал снять цепочку, что удалось сделать только благодаря помощи одного из пресс-атташе сборной Польши — Якуба Квятковски. Если бы Кунде отказался выполнить требования арбитров, то мог получить наказание в виде жёлтой карточки.

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