Килиан Мбаппе — первый игрок в истории, забивший до 24 лет восемь голов на чемпионате мира
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Сегодня, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыгрывает Польшу со счётом 2:0. Голом и результативном передачей в составе синих отметился нападающий Килиан Мбаппе. Как сообщает статистический портал Opta Sport, форвард стал первым игроком в истории, кто до достижения 24 лет сумел забить восемь мячей на чемпионате мира.
На счету Мбаппе уже четыре гола на чемпионате мира в Катаре. Кроме сборной Польши, Мбаппе также отличился в ворота Австралии, а также сделал дубль в матче с Данией. На предыдущем мундиале, который проходил в 2018 году в России, Мбаппе также забил четыре гола.
В случае победы над Польшей, сборная Франции на стадии 1/4 финала сыграет с победителем встречи Англия — Сенегал.
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