Сборная Франции вышла в четвертьфинал на третьем чемпионате мира подряд

Национальная команда Франции пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года, обыграв сборную Польши со счётом 3:1. Забитыми мячами отметились Оливье Жиру и дважды Килиан Мбаппе. Французы добираются до данной стадии уже на третьем чемпионате мира подряд.

В 2014 году в матче 1/4 финала ЧМ в Бразилии французская команда с минимальным счётом (0:1) уступила сборной Германии и покинула турнир. На чемпионате мира 2018 года в России команда Дидье Дешама завоевала титул, в 1/4 финала обыграв Уругвай (2:0), в полуфинале — Бельгию (1:0), а в финале — Хорватию (4:2).

В четвертьфинале текущего турнира французы сыграют с победителем встречи Англия — Сенегал. Матч их потенциальных соперников состоится сегодня, 4 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.