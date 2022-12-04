Сёмин назвал Мбаппе уникальным после победы Франции над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. В матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 с Польшей (3:1) форвард оформил дубль и помог своей команде пробиться в четвертьфинал турнира.



«Франция была явно сильнее Польши. Они в хорошем физическом состоянии — всё складно получается. Конечно, они одни из претендентов на победу на чемпионате мира.



Мбаппе — уникальный игрок. Не зря он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира в Катаре. Но давайте оценивать игру тогда, когда турнир закончится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четвертьфинале французы встретятся с победителем пары Англия — Сенегал. Встреча состоится сегодня, 4 декабря (22:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.